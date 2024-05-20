Метеорологічне літо прийшло до Києва на тиждень пізніше, ніж зазвичай
Київ • УНН
Метеорологічне літо прийшло до Києва 18 травня, на тиждень пізніше середньобагаторічної норми, що ознаменувало завершення 115-денної метеорологічної весни, яка перевищила кліматичну норму на півтора місяці.
До Києва прийшло метеорологічне літо, повідомили у понеділок у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, пише УНН.
Сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через +15,0°С в бік її підвищення відбувся 18 травня, що знаменує початок метеорологічного літа
Отже, як вказано, метеорологічна весна, яка почалася 24 січня і тривала 115 днів, закінчилась. "Її тривалість перевищила кліматичну норму на півтора місяці", - зазначили в обсерваторії.
"Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на тиждень пізніше середньобагаторічних показників. Найраніше за 144 роки спостережень воно розпочалось у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше – 7 червня у 1990, 2001 роках", - повідомили в обсерваторії.
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