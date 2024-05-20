Метеорологическое лето пришло в Киев на неделю позже, чем обычно

В Киев пришло метеорологическое лето, сообщили в понедельник в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве через +15,0°С в сторону ее повышения состоялся 18 мая, что знаменует начало метеорологического лета - сообщили в обсерватории со ссылкой на данные наблюдений метеостанции.

Итак, как указано, метеорологическая весна, которая началась 24 января и длилась 115 дней, закончилась. "Ее продолжительность превысила климатическую норму на полтора месяца", - отметили в обсерватории.

"Нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на неделю позже среднемноголетних показателей. Ранее всего за 144 года наблюдений оно началось в 1996 году - 22 апреля, а позже всего - 7 июня в 1990, 2001 годах", - сообщили в обсерватории.

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