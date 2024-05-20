Преимущественно сухая погода, с грозами на западе и северо-востоке: прогноз на сегодня

На большей части территории Украины 20 мая без осадков, лишь в западных и северо-восточных областях кратковременный дождь, гроза. Температура ночью от 8-13°C до 21-26°C днем, в горных районах несколько прохладнее, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 20 мая без осадков, днем в большинстве западных областей и в северо-восточной части местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 21-26°; в Карпатах и Крымских горах ночью 5-10°, днем 15-20°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 21-26°.