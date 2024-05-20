Переважно суха погода, з грозами на заході та північному сході: прогноз на сьогодні
Київ • УНН
На більшій частині території України 20 травня без опадів, лише у західних та північно-східних областях короткочасний дощ, гроза; температура вночі від 8-13°C до 21-26°C вдень, у гірських районах дещо прохолодніше.
На більшій частині території України 20 травня без опадів, лише у західних та північно-східних областях короткочасний дощ, гроза. Температура уночі від 8-13°C до 21-26°C вдень, у гірських районах дещо прохолодніше, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 20 травня без опадів, вдень у більшості західних областей та у північно-східній частині місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер переважно південний, 3-8 м/с.
Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°; в Карпатах та Кримських горах вночі 5-10°, вдень 15-20°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°.