Переважно суха погода, з грозами на заході та північному сході: прогноз на сьогодні

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Київ • УНН

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На більшій частині території України 20 травня без опадів, лише у західних та північно-східних областях короткочасний дощ, гроза; температура вночі від 8-13°C до 21-26°C вдень, у гірських районах дещо прохолодніше.

На більшій частині території України 20 травня без опадів, лише у західних та північно-східних областях короткочасний дощ, гроза. Температура уночі від 8-13°C до 21-26°C вдень, у гірських районах дещо прохолодніше, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 20 травня без опадів, вдень у більшості західних областей та у північно-східній частині місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно південний, 3-8 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°; в Карпатах та Кримських горах вночі 5-10°, вдень 15-20°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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