2024 год стал самым теплым в Киеве за время проведения наблюдений
Киев • УНН
2024 год стал самым теплым в Киеве со среднегодовой температурой +11,4°С, что на 2,4°С выше нормы. Зафиксировано 52 температурных рекорда, с экстремумами от -15,8°С в январе до +36°С в июле.
2024 год стал самым теплым в Киеве за время проведения наблюдений. Холоднее всего было 9 января - минус 15,8°С, жарче всего - 16 июля, когда температура в тени достигла плюс 36°С. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, пишет УНН.
Детали
«По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднегодовая температура 2024 года в столице составила +11,4°С, что на 2,4°С выше климатической нормы. Он стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2024 году температура воздуха превышала среднемноголетние показатели во все его месяцы.
«Особенно «отличились» февраль и сентябрь, которые имели наибольшие положительные отклонения - 5,2°С и 5,7°С соответственно. Холоднее всего было 9 января - минус 15,8°С, жарче всего - 16 июля, когда температура в тени достигла плюс 36,0°С», - информирует обсерватория.
Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве22 окт. 2024, 10:19 • 159751 просмотр
Всего в 2024 году в Киеве было зафиксировано 52 температурных рекорда, причем больше всего их было в апреле - 13 и июле - 14.
Также сообщается, что осадков выпало 642 мм, что соответствует 104% климатической нормы. Однако во времени они распределились очень неравномерно - почти по две месячные нормы в апреле и июне и лишь 23% и 36% от средних многолетних показателей в мае и сентябре.
Дополнение
Метеорологическое лето в 2024 году пришло в Киев на неделю позже, чем обычно.