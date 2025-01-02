2024 год стал самым теплым в Киеве за время проведения наблюдений

ukenru
Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
10:57 • 4424 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
09:52 • 33750 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 111234 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 152167 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев
 • 157429 просмотра

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше
 • 177357 просмотра

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы
 • 153004 просмотра

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы

Эксклюзив
Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году
 • 149681 просмотра

Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году

Эксклюзив
Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены
 • 170174 просмотра

Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой
 • 161626 просмотра

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за движения вражеских дронов

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за движения вражеских дронов

 • 63856 просмотра
Шокирующее нападение на экипаж Virgin Australia во время остановки на Фиджи: произошло изнасилование

Шокирующее нападение на экипаж Virgin Australia во время остановки на Фиджи: произошло изнасилование

 • 95581 просмотра
Агрессор ввел новые ограничения для украинцев без российских паспортов

Агрессор ввел новые ограничения для украинцев без российских паспортов

 • 97089 просмотра
"АТЕШ" совершил диверсию на железной дороге рф: под угрозой поставки "Искандеров"

"АТЕШ" совершил диверсию на железной дороге рф: под угрозой поставки "Искандеров"

 • 92223 просмотра
Меган Маркл вернулась в Instagram и сразу вызвала ажиотаж

Меган Маркл вернулась в Instagram и сразу вызвала ажиотаж

08:49 • 60283 просмотра
публикации
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 154013 просмотра
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 251549 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 200107 просмотра
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 300056 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 273651 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

09:02 • 31116 просмотра
Меган Маркл вернулась в Instagram и сразу вызвала ажиотаж

Меган Маркл вернулась в Instagram и сразу вызвала ажиотаж

08:49 • 60283 просмотра
Экс-футболист Уэйн Руни будет ухаживать за детьми после отставки из "Плимута"

Экс-футболист Уэйн Руни будет ухаживать за детьми после отставки из "Плимута"

 • 102342 просмотра
В Голливуде женщины-режиссеры топовых фильмов до сих пор в меньшинстве - исследование

В Голливуде женщины-режиссеры топовых фильмов до сих пор в меньшинстве - исследование

 • 102576 просмотра
Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности

Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности

 • 104608 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

2024 год стал самым теплым в Киеве за время проведения наблюдений

2024 год стал самым теплым в Киеве за время проведения наблюдений

Киев  •  УНН

 • 5403 просмотра

Read in English

2024 год стал самым теплым в Киеве со среднегодовой температурой +11,4°С, что на 2,4°С выше нормы. Зафиксировано 52 температурных рекорда, с экстремумами от -15,8°С в январе до +36°С в июле.

2024 год стал самым теплым в Киеве за время проведения наблюдений. Холоднее всего было 9 января - минус 15,8°С, жарче всего - 16 июля, когда температура в тени достигла плюс 36°С. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Детали

«По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднегодовая температура 2024 года в столице составила +11,4°С, что на 2,4°С выше климатической нормы. Он стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2024 году температура воздуха превышала среднемноголетние показатели во все его месяцы.

«Особенно «отличились» февраль и сентябрь, которые имели наибольшие положительные отклонения - 5,2°С и 5,7°С соответственно. Холоднее всего было 9 января - минус 15,8°С, жарче всего - 16 июля, когда температура в тени достигла плюс 36,0°С», - информирует обсерватория.

Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве22 окт. 2024, 10:19 • 159751 просмотр

Всего в 2024 году в Киеве было зафиксировано 52 температурных рекорда, причем больше всего их было в апреле - 13 и июле - 14.

Также сообщается, что осадков выпало 642 мм, что соответствует 104% климатической нормы. Однако во времени они распределились очень неравномерно - почти по две месячные нормы в апреле и июне и лишь 23% и 36% от средних многолетних показателей в мае и сентябре.

Дополнение

Метеорологическое лето в 2024 году пришло в Киев на неделю позже, чем обычно. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоКиев
kievКиев