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Атмосферный фронт принесет мокрый снег, но устойчивого снежного покрова не ожидается - Укргидрометцентр

Атмосферный фронт принесет мокрый снег, но устойчивого снежного покрова не ожидается - Укргидрометцентр

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В Украине ожидается изменение погоды из-за атмосферного фронта с северо-запада. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, а температура ночью снизится до -7 градусов.

В Украине ожидается изменение погоды с приходом атмосферного фронта с северо-запада. Температура снизится до -7 ночью, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, впрочем, на устойчивый снежный покров не рассчитывают, рассказала пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

«Завтра уже ветер постепенно будет утихать, но за счет того, что у нас такие прояснения и температурные отметки достаточно высокие, как для января, но не рекордные. Например, в 2023 году в этот день в Киеве было +13 градусов, а сегодня ожидаем до +9», - сказала Птуха.

Она отметила, что завтра погода будет меняться.

Резкая смена погоды: синоптик предупредила о холодном атмосферном фронте2 янв. 2025, 12:01 • 12476 просмотров

«Будет больше облачности и уже будут поступать атмосферные фронты с северо-запада, и в следующие несколько дней будут преобладать именно процессы северо-западные и западные, которые принесут нам больше облачности. Соответственно вместе с фронтами поступят и осадки, осадки различной интенсивности, но в основном это умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Немножечко у нас снизятся температурные показатели, и это дает надежду на то, что в некоторых западных и северных областях осадки могут задержаться в виде мокрого снега и местами образовать снежный покров, хотя, конечно, на устойчивый снежный покров мы не рассчитываем. В ближайшие три дня у нас ночная температура составит в пределах 1-7 мороза, а дневные температуры от 3 мороза до 3 тепла», - рассказала Птуха.

2024 год стал самым теплым в Киеве за время проведения наблюдений2 янв. 2025, 10:10 • 17628 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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