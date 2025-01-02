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Резкая смена погоды: синоптик предупредила о холодном атмосферном фронте

Резкая смена погоды: синоптик предупредила о холодном атмосферном фронте

Киев  •  УНН

 • 5353 просмотра

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В Украине 3 января ожидается резкое похолодание с осадками из-за холодного атмосферного фронта. Температура снизится до 0-2 градусов тепла, ожидается дождь с мокрым снегом и сильный северо-западный ветер.

В Украине ожидается резкое изменение погоды - уже завтра, 3 января, придет похолодание с осадками на фоне прохождения холодного атмосферного фронта, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.

Детали

«Грейтесь сегодня на здоровье, потому что уже завтра, 3-го января, в Украине начнется похолодание», - написала Диденко.

По ее словам, температура воздуха снизится до 0-2 градусов тепла, в центральных областях она составит +1...+5 градусов, в южной части еще задержится +6...+12 градусов.

Восток поделится: на Харьковщине похолодает до +1...+5 градусов, однако на Луганщине и Донетчине еще будет тепло, +5...+8 градусов, но в дальнейшем и там станет холоднее.

Ветер будет преимущественно северо-западный, порывистый.

«В связи с прохождением холодного атмосферного фронта пройдут осадки - дождь с переходом в мокрый снег - на западе, севере, в центре, в Харьковской области. На Луганщине, Донетчине и в южной части завтра без осадков», - отметила синоптик.

В Киеве 3-го января, по ее данным, ожидается похолодание до 0...+2 градусов, дождь с переходом в мокрый снег, порывистый северо-западный ветер.

«На дорогах станет ощутимо сложнее, скользко, будьте внимательнее!» - указала Диденко.

«Такая резкая смена погоды может негативно сказаться на самочувствии, возможны головная боль, сонливость, обострение сердечно-сосудистых недугов, облачное настроение. Не поддавайтесь», - отметила она.

Похолодание до ночных -2...-7 градусов, по данным Диденко, продержится в Украине до 6 января.

«В течение 7-11 января снова будет теплее», - указала синоптик.

Погода в Украине 2 января: ожидается облачность без осадков2 янв. 2025, 05:45 • 21936 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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