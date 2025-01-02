Погода в Украине 2 января: ожидается облачность без осадков

ukenru
"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 100468 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 132255 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев
 • 138288 просмотра

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше
 • 160986 просмотра

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы
 • 146260 просмотра

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы

Эксклюзив
Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году
 • 146107 просмотра

Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году

Эксклюзив
Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены
 • 168346 просмотра

Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой
 • 161425 просмотра

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой

Эксклюзив
Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год
 • 164298 просмотра

Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год

Эксклюзив
Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек
 • 147941 просмотра

Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Канада возглавила G7: Зеленский раскрыл ожидания относительно мира в 2025 году

Канада возглавила G7: Зеленский раскрыл ожидания относительно мира в 2025 году

 • 47633 просмотра
Лисовой отреагировал на гибель двух ученых в Киеве: рф- абсолютное зло, которое несет смерть и разрушение

Лисовой отреагировал на гибель двух ученых в Киеве: рф- абсолютное зло, которое несет смерть и разрушение

 • 33606 просмотра
Зеленский отреагировал на смертельный теракт в Новом Орлеане

Зеленский отреагировал на смертельный теракт в Новом Орлеане

 • 21658 просмотра
Украина поможет Молдове с электроэнергией: детали нового соглашения с Energocom

Украина поможет Молдове с электроэнергией: детали нового соглашения с Energocom

 • 21591 просмотра
На Киевщине активизировалась работа ПВО: что происходит возле столицы

На Киевщине активизировалась работа ПВО: что происходит возле столицы

 • 22760 просмотра
публикации
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 142472 просмотра
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 240415 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 189311 просмотра
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 289452 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 263306 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Экс-футболист Уэйн Руни будет ухаживать за детьми после отставки из "Плимута"

Экс-футболист Уэйн Руни будет ухаживать за детьми после отставки из "Плимута"

 • 88280 просмотра
В Голливуде женщины-режиссеры топовых фильмов до сих пор в меньшинстве - исследование

В Голливуде женщины-режиссеры топовых фильмов до сих пор в меньшинстве - исследование

 • 92095 просмотра
Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности

Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности

 • 101168 просмотра
Джоли надеется на прекращение "нападений" от Питта после развода

Джоли надеется на прекращение "нападений" от Питта после развода

 • 105209 просмотра
Самые трендовые цвета в новом году: что выбрать, чтобы идти в ногу с модой

Самые трендовые цвета в новом году: что выбрать, чтобы идти в ногу с модой

 • 125303 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Погода в Украине 2 января: ожидается облачность без осадков

Погода в Украине 2 января: ожидается облачность без осадков

Киев  •  УНН

 • 4811 просмотра

Read in English

2 января 2025 года в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +5°C до +12°C в зависимости от региона.

2 января 2025 года в Украине ожидается преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали 

По информации, в большинстве регионов страны осадков не будет, а температура будет умеренной для зимнего периода, что создаст комфортные условия для пребывания на улице.

В Киеве температура воздуха будет колебаться от +7 до +9°C, с облачным небом, но с ясными моментами. Во Львове будет немного прохладнее - от +6 до +8°C, также без существенных осадков. В Днепре температура составит +5..+7°C, а в Одессе будет несколько теплее - от +7 до +9°C.

На востоке Украины, в частности в Харькове, температура воздуха будет в пределах +5..+7°C, а на юг, в Донецке и Луганске, - от +6 до +8°C. В южных регионах Украины, в частности в Симферополе и Мелитополе, температура поднимется до +10..+12°C.

В общем, по всей стране будет царить облачность, однако осадков не предвидится. Дневная температура будет комфортной для зимнего периода, а вечером она снизится до более прохладных значений.

Погода в Украине 1 января: ожидается переменная облачность по всей стране1 янв. 2025, 05:44 • 22890 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоКиевУНН-Одесса
ukrainaУкраина
luhanskЛуганск
donetskДонецк
odessaОдесса
kievКиев
kharkivХарьков