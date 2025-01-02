Погода в Украине 2 января: ожидается облачность без осадков

2 января 2025 года в Украине ожидается преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

По информации, в большинстве регионов страны осадков не будет, а температура будет умеренной для зимнего периода, что создаст комфортные условия для пребывания на улице.

В Киеве температура воздуха будет колебаться от +7 до +9°C, с облачным небом, но с ясными моментами. Во Львове будет немного прохладнее - от +6 до +8°C, также без существенных осадков. В Днепре температура составит +5..+7°C, а в Одессе будет несколько теплее - от +7 до +9°C.

На востоке Украины, в частности в Харькове, температура воздуха будет в пределах +5..+7°C, а на юг, в Донецке и Луганске, - от +6 до +8°C. В южных регионах Украины, в частности в Симферополе и Мелитополе, температура поднимется до +10..+12°C.

В общем, по всей стране будет царить облачность, однако осадков не предвидится. Дневная температура будет комфортной для зимнего периода, а вечером она снизится до более прохладных значений.

Погода в Украине 1 января: ожидается переменная облачность по всей стране