Погода в Україні 2 січня: очікується хмарність без опадів

2 січня 2025 року в Україні очікується переважно хмарна погода з періодичними проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

За інформацією, у більшості регіонів країни опадів не буде, а температура буде помірною для зимового періоду, що створить комфортні умови для перебування на вулиці.

У Києві температура повітря коливатиметься від +7 до +9°C, з хмарним небом, але з ясними моментами. У Львові буде трохи прохолодніше – від +6 до +8°C, також без істотних опадів. У Дніпрі температура складе +5..+7°C, а в Одесі буде дещо тепліше – від +7 до +9°C.

На сході України, зокрема в Харкові, температура повітря буде в межах +5..+7°C, а на південь, в Донецьку і Луганську, – від +6 до +8°C. У південних регіонах України, зокрема в Сімферополі та Мелітополі, температура підніметься до +10..+12°C.

Загалом, по всій країні пануватиме хмарність, проте опадів не передбачається. Денна температура буде комфортною для зимового періоду, а ввечері вона знизиться до більш прохолодних значень.

Погода в Україні 1 січня: очікується мінлива хмарність по всій країні