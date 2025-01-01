Погода в Україні 1 січня: очікується мінлива хмарність по всій країні
Київ • УНН
1 січня в Україні температура повітря коливатиметься від +3 до +11 градусів у різних регіонах країни.
Погода в Україні 1 січня буде відзначатися мінливою хмарністю та відсутністю опадів по всій території країни. Середня температура вдень коливатиметься в межах +5°..+7°C. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
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У Києві температура повітря становитиме +5..+7°C, у Львові – +6..+8°C, а в Дніпрі – +5..+7°C. Одеса та Харків будуть з температурою +6..+8°C та +4..+6°C відповідно, з мінливою хмарністю. У Сімферополі, за прогнозами, буде тепліше – +9..+11°C.
Температурні показники в інших містах також будуть схожими. У Луганську та Донецьку очікується +3..+6°C, а в Мелітополі – +6..+8°C. Жителі цих міст також можуть очікувати на хмарне небо без опадів.
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