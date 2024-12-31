Якою буде погода в новорічну ніч: прогноз для України

Останній день року в Україні обіцяє бути хмарним, але без істотних опадів. Середня денна температура коливатиметься від +2°C до +11°C, створюючи комфортні умови для новорічних приготувань. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

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У Києві очікується від +2°C до +4°C, подібна ситуація у Харкові та Дніпрі. Захід України зустріне Новий рік трохи тепліше: у Львові синоптики прогнозують до +7°C. Південні регіони, як-от Одеса та Сімферополь, порадують найвищими температурами: +7°C…+11°C. На сході, зокрема в Донецьку та Луганську, температура залишатиметься близько 0°C…+2°C.

Ніч також буде відносно теплою, без морозу та сильного вітру.

Ця погода ідеально підходить для того, щоб провести час із близькими, запалити святкові вогні та зустріти 2024 рік із вірою у тепло, мир та перемогу!

Погода у перші дні нового року: синоптики розповіли, чого чекати українцям