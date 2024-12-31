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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Какой будет погода в новогоднюю ночь: прогноз для Украины

Какой будет погода в новогоднюю ночь: прогноз для Украины

Киев  •  УНН

 • 2311 просмотра

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Новый год украинцы встретят под облачным небом без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +11°C в зависимости от региона, теплее всего будет в Одессе.

Последний день года в Украине обещает быть облачным, но без существенных осадков. Средняя дневная температура будет колебаться от +2°C до +11°C, создавая комфортные условия для новогодних приготовлений. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали 

В Киеве ожидается от +2°C до +4°C, подобная ситуация в Харькове и Днепре. Запад Украины встретит Новый год немного теплее: во Львове синоптики прогнозируют до +7°C. Южные регионы, такие как Одесса и Симферополь, порадуют самыми высокими температурами: +7°C...+11°C. На востоке, в частности в Донецке и Луганске, температура будет оставаться около 0°C...+2°C.

Ночь также будет относительно теплой, без мороза и сильного ветра.

Эта погода идеально подходит для того, чтобы провести время с близкими, зажечь праздничные огни и встретить 2024 год с верой в тепло, мир и победу!

Погода в первые дни нового года: синоптики рассказали, чего ждать украинцам30 дек. 2024, 11:31 • 14835 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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