Какой будет погода в новогоднюю ночь: прогноз для Украины

Последний день года в Украине обещает быть облачным, но без существенных осадков. Средняя дневная температура будет колебаться от +2°C до +11°C, создавая комфортные условия для новогодних приготовлений. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

В Киеве ожидается от +2°C до +4°C, подобная ситуация в Харькове и Днепре. Запад Украины встретит Новый год немного теплее: во Львове синоптики прогнозируют до +7°C. Южные регионы, такие как Одесса и Симферополь, порадуют самыми высокими температурами: +7°C...+11°C. На востоке, в частности в Донецке и Луганске, температура будет оставаться около 0°C...+2°C.

Ночь также будет относительно теплой, без мороза и сильного ветра.

Эта погода идеально подходит для того, чтобы провести время с близкими, зажечь праздничные огни и встретить 2024 год с верой в тепло, мир и победу!

Погода в первые дни нового года: синоптики рассказали, чего ждать украинцам