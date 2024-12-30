Погода в первые дни нового года: синоптики рассказали, чего ждать украинцам
Киев • УНН
В Украине с 31 декабря по 2 января преимущественно без осадков, лишь на западе возможен дождь. Температура будет колебаться от +12° днем до -3° ночью, местами туман и усиление ветра.
В Украине с 31 декабря по 2 января ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на западе возможен дождь. Температура будет колебаться от +12° днем до -3° ночью, местами туман и усиление ветра, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, в следующие трое суток, 31 декабря-2 января, без существенных осадков, лишь днем 2 января на крайнем западе страны небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.
Ночью и утром в южных, завтра и в западных областях местами туман.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, 1-2 января в западных, в четверг также местами и в северных областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза; днем на Прикарпатье и юге страны 6-12° тепла, на остальной территории 31 декабря 0-5° тепла, 1-2 января 4-9°.
Погода на Новый год: синоптик рассказала, стоит ли ждать снега27 дек. 2024, 14:19 • 24395 просмотров