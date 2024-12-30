Погода у перші дні нового року: синоптики розповіли, чого чекати українцям

В Україні з 31 грудня по 2 січня очікується погода переважно без опадів, лише на заході можливий дощ. Температура коливатиметься від +12° вдень до -3° вночі, місцями туман та посилення вітру, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

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За прогнозом синоптиків, у наступні три доби, 31 грудня-2 січня, без істотних опадів, лише вдень 2 січня на крайньому заході країни невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом.

Вночі та вранці у південних, завтра і в західних областях місцями туман.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, 1-2 січня у західних, в четвер також місцями і в північних областях пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу; вдень на Прикарпатті та півдні країни 6-12° тепла, на решті території 31 грудня 0-5° тепла, 1-2 січня 4-9°.

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