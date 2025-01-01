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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Погода в Украине 1 января: ожидается переменная облачность по всей стране

Погода в Украине 1 января: ожидается переменная облачность по всей стране

Киев  •  УНН

 • 10517 просмотра

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1 января в Украине температура воздуха будет колебаться от +3 до +11 градусов в разных регионах страны.

Погода в Украине 1 января будет отмечаться переменной облачностью и отсутствием осадков по всей территории страны. Средняя температура днем будет колебаться в пределах +5°...+7°C. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

В Киеве температура воздуха составит +5..+7°C, во Львове - +6..+8°C, а в Днепре - +5..+7°C. Одесса и Харьков будут с температурой +6..+8°C и +4..+6°C соответственно, с переменной облачностью. В Симферополе, по прогнозам, будет теплее - +9..+11°C.

Температурные показатели в других городах также будут похожими. В Луганске и Донецке ожидается +3..+6°C, а в Мелитополе - +6..+8°C. Жители этих городов также могут ожидать облачное небо без осадков.

Какой будет погода в новогоднюю ночь: прогноз для Украины31 дек. 2024, 05:42 • 23426 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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