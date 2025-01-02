Різка зміна погоди: синоптик попередила про холодний атмосферний фронт
Київ • УНН
В Україні 3 січня очікується різке похолодання з опадами через холодний атмосферний фронт. Температура знизиться до 0-2 градусів тепла, очікується дощ з мокрим снігом та сильний північно-західний вітер.
В Україні очікується різка зміна погоди - уже завтра, 3 січня, прийде похолодання з опадами на тлі проходження холодного атмосферного фронту, повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook, пише УНН.
Деталі
"Грійтеся сьогодні на здоров'я, бо вже завтра, 3-го січня, в Україні розпочнеться похолодання", - написала Діденко.
З її слів, температура повітря знизиться до 0-2 градусів тепла, у центральних областях вона становитиме +1...+5 градусів, у південній частині ще затримається +6...+12 градусів.
Схід поділиться: на Харківщині похолоднішає до +1...+5 градусів, проте на Луганщині та Донеччині ще буде тепло, +5...+8 градусів, але надалі й там стане холодніше.
Вітер буде переважно північно-західний, рвучкий.
"У зв'язку із проходженням холодного атмосферного фронту пройдуть опади - дощ з переходом у мокрий сніг - на заході, півночі, у центрі, на Харківщині. На Луганщині, Донеччині та в південній частині завтра без опадів", - зазначила синоптик.
У Києві 3-го січня, за її даними, очікується похолодання до 0...+2 градусів, дощ з переходом у мокрий сніг, поривчастий північно-західний вітер.
"На дорогах стане відчутно складніше, слизько, будьте уважнішими!" - вказала Діденко.
"Така різка зміна погоди може негативно позначитися на самопочутті, можливі головний біль, сонливість, загострення серцево-судинних недуг, хмарний настрій. Не піддавайтеся", - зауважила вона.
Похолодання до нічних -2...-7 градусів, за даними Діденко, протримається в Україні до 6 січня.
"Впродовж 7-11 січня знову буде тепліше", - вказала синоптик.
Погода в Україні 2 січня: очікується хмарність без опадів02.01.25, 07:45 • 31219 переглядiв