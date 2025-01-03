Мокрый снег: патрульные дали советы по безопасной езде за рулем в непогоду
Киев • УНН
В Киеве и в некоторых регионах Украины мокрый снег. Патрульная полиция предоставила 6 важных советов для безопасного управления автомобилем в непогоду.
В столице и некоторых регионах Украины сегодня мокрый снег. В патрульной полиции Киева дали несколько советов по безопасному вождению в непогоду, пишет УНН.
Вот несколько советов от патрульных, чтобы поездка в непогоду была безопасной
- включите ближний свет фар;
- соблюдайте интервал и дистанцию между транспортными средствами;
- выбирайте безопасную скорость;
- если возникла необходимость остановиться - снижайте скорость постепенно;
- не делайте резких маневров,
- если осадки такой силы, что вы теряете из виду транспорт, который едет впереди, остановитесь на обочине и обязательно включите аварийную сигнализацию.
«Если во время движения вы увидели, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды и нуждается в помощи, не оставайтесь в стороне - звоните по спецлинии 112», - напомнили патрульной полицейской.
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