Ожеледиця на дорогах: ДСНС оголосила жовтий рівень небезпеки

У Києві, Київській області та більшості регіонів України 4 січня очікується ожеледиця, повідомляє ДСНС, пише УНН.

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За інформацією Укргідрометцентру, на дорогах Києва, Київської області та більшості регіонів України (крім півдня та південного сходу) очікується ожеледиця.

У північних і центральних областях прогнозуються пориви вітру до 15–18 м/с.

Очікується I рівень небезпеки — жовтий. З 3 по 4 січня на високогір’ї Івано-Франківської області, а з 3 по 6 січня у східній частині Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (III рівень).

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