На Київщині в автотрощі постраждала вагітна жінка
Київ • УНН
19-річний водій BMW не впорався з керуванням та врізався в паркан у селі Переселення, після чого автомобіль загорівся. Внаслідок ДТП постраждали троє людей, серед яких вагітна дівчина, всіх доставлено до лікарні.
На Київщині сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала вагітна жінка. Про це повідомляє поліція Київщини в своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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Зазначається, що в неділю, 26 січня, близько 16:40 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну подію в селі Переселення Обухівського району.
Правоохоронці попередньо встановили, що 19-річний водій автомобіля BMW не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та здійснив зіткнення з парканон. В подальшому відбулось загоряння автомобіля, яке ліквідували вогнеборці
За словами правоохоронців, внаслідок ДТП автомобіль відновленню не підлягає.
Тілесні ушкодження отримали водій, вагітна дівчина та 19-річний пасажир. Потерпілі доставлені до лікарні.
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