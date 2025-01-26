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На Киевщине в автокатастрофе пострадала беременная женщина

На Киевщине в автокатастрофе пострадала беременная женщина

Киев  •  УНН

 • 4425 просмотра

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19-летний водитель BMW не справился с управлением и врезался в забор в селе Переселение, после чего автомобиль загорелся. В результате ДТП пострадали три человека, среди которых беременная девушка, все доставлены в больницу.

На Киевщине произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала беременная женщина. Об этом сообщает полиция Киевщины в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в воскресенье, 26 января, около 16:40 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Переселение Обуховского района.

Правоохранители предварительно установили, что 19-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением, выехал на обочину и совершил столкновение с парканон. В дальнейшем произошло возгорание автомобиля, которое ликвидировали пожарные

- говорится в сообщении полиции.

По словам правоохранителей, в результате ДТП автомобиль восстановлению не подлежит.

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Телесные повреждения получили водитель, беременная девушка и 19-летний пассажир. Пострадавшие доставлены в больницу.

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