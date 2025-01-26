На Киевщине в автокатастрофе пострадала беременная женщина
Киев • УНН
19-летний водитель BMW не справился с управлением и врезался в забор в селе Переселение, после чего автомобиль загорелся. В результате ДТП пострадали три человека, среди которых беременная девушка, все доставлены в больницу.
На Киевщине произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала беременная женщина. Об этом сообщает полиция Киевщины в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в воскресенье, 26 января, около 16:40 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Переселение Обуховского района.
Правоохранители предварительно установили, что 19-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением, выехал на обочину и совершил столкновение с парканон. В дальнейшем произошло возгорание автомобиля, которое ликвидировали пожарные
По словам правоохранителей, в результате ДТП автомобиль восстановлению не подлежит.
Телесные повреждения получили водитель, беременная девушка и 19-летний пассажир. Пострадавшие доставлены в больницу.
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