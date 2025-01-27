В Боливии автобус слетел с дороги: погибли 19 человек
Киев • УНН
В регионе Сердас в Боливии автобус панамериканского флота слетел с дороги, погибли 19 человек. Среди погибших 14 женщин, 3 мужчины и двое детей, еще 9 человек получили ранения.
В городе Потос автобус панамериканского флота потерпел крушение в регионе Сердас (Боливия). В результате аварии погибли 19 человек. Еще девять получили ранения. Об этом информирует издание El Deber, передает УНН.
Детали
Отмечается, что автобус панамериканского флота покинул Ла-Пас в субботу и направлялся в приграничный город Вильясон, куда он должен был прибыть до полудня воскресенья 26 числа. Однако на дороге он перевернулся и слетел с дороги.
Согласно отчету полиции, двое водителей автопарка погибли в аварии, и они подтвердили, что главному водителю было 24 года. Кроме того, они сообщили, что на основании доказательств предполагают, что имела место высокая скорость автопарка и недостаточная квалификация водителя
В сообщении говорится, что правоохранители и спасатели продолжают работу по спасению пострадавших. Поэтому в процессе спасательной операции количество жертв может возрасти.
В отчете также указано, что среди погибших есть: 14 женщин, 3 мужчины, 1 девушка и 1 парень. Продолжаются работы по извлечению пострадавших. Эти автобусы обычно могут перевозить до 50 пассажиров.
Напомним
Во Львовской области легковой автомобиль столкнулся с автобусом, в результате чего погибли 4 человека, двое пассажиров автобуса госпитализированы.
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