В ДТП в Украине с начала года погибло 611 человек - Патрульная полиция

С января по март в Украине в результате ДТП погибли 611 человек, из них 21 ребенок. Кроме того, травмированы во время аварий 5929 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию в Фейсбук.

Детали

Количество ДТП с погибшими и/или травмированными за январь март этого года против прошлогодних данных увеличилось на 7% - до 4825 случаев.

Чаще всего в ДТП гибли из-за нарушения скорости движения (324 человека).

Второй причиной, по количеству погибших, является выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном (43 человека).

На третьей позиции среди причин смертельных автоаварий - нарушение правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов (38 погибших).

Наибольшее количество ДТП в этом году происходит между 17 и 19 часами, в так называемый вечерний час пик. А самым опасным днем недели является пятница.

Напомним

Вечером 19 апреля в Винницкой области в аварии с участием Renault и маршрутки погибли три человека. Еще восемь пассажиров, включая детей, госпитализированы с травмами.