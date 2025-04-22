В ДТП в Украине с начала года погибло 611 человек - Патрульная полиция
Киев • УНН
За первые три месяца года в Украине зафиксировано 4825 ДТП с погибшими и травмированными. Самой частой причиной смертельных случаев является превышение скорости.
С января по март в Украине в результате ДТП погибли 611 человек, из них 21 ребенок. Кроме того, травмированы во время аварий 5929 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию в Фейсбук.
Детали
Количество ДТП с погибшими и/или травмированными за январь март этого года против прошлогодних данных увеличилось на 7% - до 4825 случаев.
Чаще всего в ДТП гибли из-за нарушения скорости движения (324 человека).
Второй причиной, по количеству погибших, является выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном (43 человека).
На третьей позиции среди причин смертельных автоаварий - нарушение правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов (38 погибших).
Наибольшее количество ДТП в этом году происходит между 17 и 19 часами, в так называемый вечерний час пик. А самым опасным днем недели является пятница.
Напомним
Вечером 19 апреля в Винницкой области в аварии с участием Renault и маршрутки погибли три человека. Еще восемь пассажиров, включая детей, госпитализированы с травмами.