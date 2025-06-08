В Германии автомобиль въехал в толпу людей: среди пострадавших жена и дочь водителя

В немецком городе Пассау автомобиль въехал в группу людей. В результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек, в том числе 38-летняя жена водителя и его 5-летняя дочь. В настоящее время все пострадавшие находятся на лечении в больнице, сообщает УНН со ссылкой на N-TV.

Детали

Отмечается, что правоохранители не исключают возможности того, что мужчина намеренно въехал в толпу. Полиция сейчас рассматривает личный мотив водителя, который, вероятно, мог находиться в состоянии аффекта.

48-летний иракец арестован. По данным полиции, ... расследование выявило признаки того, что основной причиной инцидента мог быть спор об опеке - говорится в статье.

Также указывается, что инцидент с участием автомобиля Mercedes произошел около 15:30.

Напомним

13 февраля в центре Мюнхена автомобиль въехал в толпу участников забастовки профсоюза "Verdi", 28 человек получили ранения. Водитель - 24-летний афганец - был задержан, власти не исключают теракт. Женщина и ребенок позже скончались в больнице.

В марте в центре Мангайма в юго-западной части Германии автомобиль врезался в людей. Один человек погиб.

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