Рождественская ярмарка в Магдебурге отменена из-за угрозы теракта - Bild
Киев • УНН
Это решение вызвало споры между мэрией и правительством земли, что может перерасти в судебный процесс.
Власти земли Саксония-Анхальт в центре Германии запретили проводить рождественскую ярмарку в Магдебурге из-за вероятности террористических атак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
Как сказано в публикации, данное решение вызвало споры между мэрией Магдебурга и правительством земли Саксония-Анхальт и грозит перерасти в судебный процесс.
Данный запрет произошел на фоне судебного процесса над 50-летним врачом из Саудовской Аравии Талебом аль-Абдульмохсеном, который еще в конце декабря 2024 года въехал на авто в толпу во время ярмарки в Магдебурге. Тогда погибли пять человек и более 200 получили ранения – впоследствии количество пострадавших и погибших возросло.
Напомним
Летом 2025 года в немецком городе Пассау автомобиль наехал на группу людей, ранив по меньшей мере пятерых, включая жену и дочь водителя.