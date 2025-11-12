Рождественская ярмарка в Магдебурге отменена из-за угрозы теракта - Bild

$42.010.06
Завтра почти по всей Украине будут отключать свет в течение суток - Укрэнерго
15:00 • 5512 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
14:21 • 12879 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
13:55 • 16902 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 17564 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03 • 21376 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 38219 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 61889 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 80927 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 125663 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 53353 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 51810 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 51314 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"12 ноября, 09:15 • 26951 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 31453 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto14:08 • 13383 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 31893 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto11:09 • 22646 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 51731 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 14901 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 52188 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 53717 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 32373 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 46610 просмотра
Рождественская ярмарка в Магдебурге отменена из-за угрозы теракта - Bild

Киев • УНН

 • 1114 просмотра

Это решение вызвало споры между мэрией и правительством земли, что может перерасти в судебный процесс.

Рождественская ярмарка в Магдебурге отменена из-за угрозы теракта - Bild

Власти земли Саксония-Анхальт в центре Германии запретили проводить рождественскую ярмарку в Магдебурге из-за вероятности террористических атак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Как сказано в публикации, данное решение вызвало споры между мэрией Магдебурга и правительством земли Саксония-Анхальт и грозит перерасти в судебный процесс.

Данный запрет произошел на фоне судебного процесса над 50-летним врачом из Саудовской Аравии Талебом аль-Абдульмохсеном, который еще в конце декабря 2024 года въехал на авто в толпу во время ярмарки в Магдебурге. Тогда погибли пять человек и более 200 получили ранения – впоследствии количество пострадавших и погибших возросло.

Напомним

Летом 2025 года в немецком городе Пассау автомобиль наехал на группу людей, ранив по меньшей мере пятерых, включая жену и дочь водителя.

Евгений Устименко

