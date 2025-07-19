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Феєрверк вибухнув на ярмарку в Німеччині: 19 постраждалих, серед них дитина

Київ • УНН

 • 1142 перегляди

У Дюссельдорфі на ярмарку феєрверк вибухнув на низькій висоті, травмувавши щонайменше 19 людей, включаючи дитину. Організатори достроково завершили святкування, поліція розслідує причини інциденту.

Феєрверк вибухнув на ярмарку в Німеччині: 19 постраждалих, серед них дитина
David Young/dpa

У Німеччині під час святкувань на ярмарку в Дюссельдорфі на низькій висоті вибухнув феєрверк. Це призвело до травмувань щонайменше 19 людей, серед яких дитина. Через інцидент організатори достроково завершили масштабне шоу, поліція розслідує причини вибуху, пише УНН із посиланням на Deutsche Presse-Agentur.

Деталі

Як передає видання, "щонайменше 19 людей отримали поранення внаслідок інциденту з феєрверком на ярмарку в німецькому Дюссельдорфі в п'ятницю ввечері".

"Серед постраждалих була щонайменше одна дитина та четверо людей, які отримали серйозні травми", - повідомила пожежна служба Дюссельдорфа вранці в суботу.

На місце події, як вказано, було викликано майже 80 пожежників та рятувальників. Згідно з отриманою інформацією, один із феєрверків "вибухнув на занадто низькій висоті з невідомих причин під час великого феєрверкового шоу пізно ввечері в п'ятницю".

Поліція розслідує причини інциденту, але попередньо вважає, що це був нещасний випадок. Повідомляється, що організатори масштабного ярмарку "Дюссельдорфер Рейнкірмес" (Düsseldorfer Rheinkirmes), достроково завершили святкування через інцидент.

У своїй заяві організатори висловили глибокий жаль з приводу інциденту. Речник заявив, що тепер вони "розглянуть питання про продовження традиції феєрверків на ярмарку наступного року".

Доповнення

Ярмарок, який бере свій початок від щорічного святкування на честь святого покровителя міста Аполлінарія, розпочався 11 липня і триватиме до неділі.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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