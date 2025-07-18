Стрілянина в ресторані Батумі: загинув громадянин Туреччини

У п’ятницю, 18 липня, у ресторані грузинського міста Батумі сталась стрілянина, загинув чоловік - громадянин Туреччини. Про це повідомили грузинські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Інцидент відбувся в ресторані готелю Le Méridien на території Старого бульвару. За попередніми даними, невідомий здійснив декілька пострілів в чоловіка середнього віку, від чого він помер на місці.

Повідомляється, що вбитим виявився громадянин Туреччини - він був відвідувачем закладу. Інші відвідувачі та співробітники ресторану не постраждали.

Наразі на місці злочину працюють правоохоронці.

Довідка

Батумі розташований на південно-східному узбережжі Чорного моря, за 375 км від Тбілісі та у 20 км від державного грузинсько-турецького кордону. Дане місто є столицею Аджарської автономної республіки, станом на 2020 рік там проживало 169 095 осіб.

Нагадаємо

На початку липня у Чикаго (США) в районі Рівер-Норт сталася стрілянина з проїжджого автомобіля, внаслідок якої загинули чотири людини, ще 14 отримали поранення. Інцидент трапився біля ресторану.