Стрельба в ресторане Батуми: погиб гражданин Турции

В пятницу, 18 июля, в ресторане грузинского города Батуми произошла стрельба, погиб мужчина - гражданин Турции. Об этом сообщили грузинские СМИ, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел в ресторане отеля Le Méridien на территории Старого бульвара. По предварительным данным, неизвестный произвел несколько выстрелов в мужчину среднего возраста, от чего он скончался на месте.

Сообщается, что убитым оказался гражданин Турции - он был посетителем заведения. Другие посетители и сотрудники ресторана не пострадали.

Сейчас на месте преступления работают правоохранители.

Справка

Батуми расположен на юго-восточном побережье Черного моря, в 375 км от Тбилиси и в 20 км от государственной грузинско-турецкой границы. Данный город является столицей Аджарской автономной республики, по состоянию на 2020 год там проживало 169 095 человек.

Напомним

В начале июля в Чикаго (США) в районе Ривер-Норт произошла стрельба из проезжающего автомобиля, в результате которой погибли четыре человека, еще 14 получили ранения. Инцидент произошел возле ресторана.