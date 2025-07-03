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У Чикаго гостей вечірки обстріляли з авто: четверо загиблих, 14 поранених

Київ • УНН

 • 293 перегляди

У Чикаго в районі Рівер-Норт сталася стрілянина з проїжджого автомобіля, внаслідок якої загинули чотири людини, ще 14 отримали поранення. Інцидент трапився біля ресторану, де проходила вечірка з нагоди виходу альбому репера.

У Чикаго гостей вечірки обстріляли з авто: четверо загиблих, 14 поранених

Унаслідок стрілянини з проїжджого автомобіля в районі Рівер-Норт у Чикаго, яка сталася ввечері 2 липня, загинули чотири людини, ще 14 були поранені, з них щонайменше троє - у критичному стані. Інцидент трапився поблизу ресторану, де, за повідомленнями ЗМІ, проходила вечірка з нагоди виходу альбому репера. Нападник відкрив вогонь по натовпу біля закладу, після чого втік. Про це пише УНН із посиланням на ApNews.

Чотири людини загинули від вогнепальних поранень, а 14 інших були госпіталізовані після стрілянини з проїжджої машини в Чикаго 

- повідомила поліція у четвер.

Повідомляється також, що "щонайменше троє перебувають у критичному стані".

Стрілянина сталася пізно в середу в районі Рівер-Норт у Чикаго. Кілька ЗМІ повідомили, що це сталося "біля ресторану та лаунжу, де проходила вечірка з нагоди виходу альбому репера". За словами поліції, "хтось відкрив вогонь по на-товпу, що стояв на вулиці, і автомобіль негайно поїхав".

За попередньою інформацією поліції, було поранено 13 жінок та п'ятьох чоловіків віком від 21 до 32 років, серед загиблих – двоє чоловіків та дві жінки. За словами поліції, "поранених було доставлено до кількох лікарень".

Наразі нікого не було взято під варту 

- додали у поліції.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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