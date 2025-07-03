В Чикаго гостей вечеринки обстреляли из авто: четверо погибших, 14 раненых

В результате стрельбы из проезжающего автомобиля в районе Ривер-Норт в Чикаго, которая произошла вечером 2 июля, погибли четыре человека, еще 14 были ранены, из них по меньшей мере трое - в критическом состоянии. Инцидент произошел вблизи ресторана, где, по сообщениям СМИ, проходила вечеринка по случаю выхода альбома рэпера. Нападавший открыл огонь по толпе возле заведения, после чего скрылся. Об этом пишет УНН со ссылкой на ApNews.

Четыре человека погибли от огнестрельных ранений, а 14 других были госпитализированы после стрельбы из проезжающей машины в Чикаго - сообщила полиция в четверг.

Сообщается также, что "по меньшей мере трое находятся в критическом состоянии".

Стрельба произошла поздно в среду в районе Ривер-Норт в Чикаго. Несколько СМИ сообщили, что это произошло "возле ресторана и лаунжа, где проходила вечеринка по случаю выхода альбома рэпера". По словам полиции, "кто-то открыл огонь по толпе, стоявшей на улице, и автомобиль немедленно уехал".

По предварительной информации полиции, были ранены 13 женщин и пятеро мужчин в возрасте от 21 до 32 лет, среди погибших – двое мужчин и две женщины. По словам полиции, "раненые были доставлены в несколько больниц".

Пока никто не был взят под стражу - добавили в полиции.

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