В США стрелок устроил засаду на пожарных: двое погибших

В штате Айдахо во время тушения лесного пожара неизвестный открыл огонь из винтовки по сотрудникам пожарно-спасательной службы. Погибли два человека, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

По информации полиции, стрелок устроил засаду недалеко от города Кер-д'Ален. Есть вероятность, что он действовал не один.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, открыли по стрелку ответный огонь, в результате чего началась перестрелка. В связи с этим жителей призвали избегать места происшествия на горе Кенфилд.

"Это отвратительное прямое нападение на наших храбрых пожарных. Поскольку ситуация все еще развивается, пожалуйста, держитесь подальше от этой зоны, чтобы дать возможность правоохранительным органам и пожарным выполнять свою работу сказал губернатор Айдахо Брэд Литтл.

В свою очередь, заместитель директора Федерального бюро расследований Дэн Бонджино сообщил, что к операции привлекли агентов ФБР для оказания тактической и оперативной поддержки полиции.

Напомним

Недавно в Соединенных Штатах на карнавале WestFest, который проходил в пригороде Солт-Лейк-Сити в штате Юта, произошла стрельба. В результате нее погибли трое людей, среди которых восьмимесячный младенец. Еще два человека получили ранения.

Трамп отреагировал на стрельбу в Миннесоте, где была убита представительница демократов и ранен сенатор штата