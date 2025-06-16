У США на карнавалі сталася стрілянина: серед жертв немовля

У Сполучених Штатах на карнавалі WestFest, який проходив у передмісті Солт-Лейк-Сіті у штаті Юта сталася стрілянина. Внаслідок неї загинули троє людей, серед яких восьмимісячне немовля. Ще двоє осіб отримали поранення, повідомили представники поліцейського управління Вест-Веллі, пише УНН.

Загалом від вогнепальних поранень постраждало 5 осіб: 18-річний чоловік з однієї з груп був поранений і загинув. Також була поранена і вбита 41-річна жінка, яка перебувала поруч, і 8-місячне немовля - говориться у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що інцидент стався 15 червня близько 22:30, коли правоохоронці звернули увагу на словесну перепалку між двома групами учасників свята. Коли правоохоронці наблизилися, щоб завадити конфлікту, 16-річний хлопець з однієї з груп дістав пістолет і відкрив вогонь. У відповідь поліція також відкрила вогонь.

У результаті стрілянини загинули 41-річна жінка, яка опинилася поруч, 18-річний чоловік з групи, що брала участь у сварці, а також восьмимісячне немовля. Поранення отримали чоловік і жінка, у яких було пошкоджено руки. Наразі невідомо, чи були вони безпосередніми учасниками інциденту. Правоохоронці затримали стрільця, а детективи продовжують опитувати свідків на місці події.

Згідно з даними Архіву насильства із застосуванням вогнепальної зброї, у першій половині 2025 року в США зафіксовано 156 подібних інцидентів. Під час них загинуло чотири особи, не враховуючи стрільців.

Доповнення

У школі австрійського міста Грац сталася стрілянина. Загинуло дев'ять людей, серед яких вісім учнів та один дорослий, злочинця знайдено мертвим у туалеті школи.