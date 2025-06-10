Щонайменше 9 загиблих та багато поранених в результаті кривавого нападу на школу в Австрії

У вівторок вранці в школі міста Грац сталася стрілянина. Австрійські ЗМІ повідомляють, що триває операція із залученням спецпідрозділів поліції.

Передає УНН із посиланням на ORF, Kronen Zeitung та APA.

Деталі

З 10:00 ранку в Граці, Австрія, триває масштабна поліцейська операція. За офіційними даними, у школі району Ленд сталася стрілянина. Міністерство внутрішніх справ підтверджує наявність кількох загиблих і поранених. Станом на зараз відомо про дев'ять жертв, включаючи вісім учнів та одного дорослого, згідно з інформацією APA.

Що саме сталося у школі в Граці?

За даними австрійського порталу Kronen Zeitung, злочинець нібито відкрив вогонь у двох класах. Свідки, як повідомляється, чули близько 20 пострілів.

На місце події було направлено спецпідрозділ поліції "Кобра".

Спочатку поліція повідомила, що злочинця, який скоїв стрілянину, було застрелено під час спроби втечі.

В останніх повідомленнях йдеться, що його знайшли мертвим у туалеті на території школи. Він є учнем школи, де сталася нещасна стрілянина.

Мер Граца Ельке Кар підтвердила, що злочинець є дев'ятою жертвою кривавих інцидентів у школі.

Що відбувається зараз в школі австрійського міста Грац?

На місці події досі працюють служби екстреної допомоги.

Школу евакуювали, а всіх осіб доставили до безпечного місця зустрічі. Учнів та вчителів розмістили в залі імені Гельмута Ліста.

На стадіоні ASKÖ також було організовано місце зустрічі для постраждалих батьків. Як учнів, так і батьків підтримує команда кризового реагування, запевнила державна поліція.

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