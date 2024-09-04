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Стрілянина в школі США: 4 загиблих, близько 30 поранених

Стрілянина в школі США: 4 загиблих, близько 30 поранених

Київ • УНН

 • 24573 перегляди

У школі у Віндері, Джорджія, сталася стрілянина. Щонайменше 4 особи загинули, близько 30 поранені, підозрюваного затримано, школи округу закрито.

У середу на території школи Apalachee High School у Віндері, штат Джорджія, сталася стрілянина, внаслідок якої, за даними правоохоронних органів, загинули щонайменше чотири особи, а близько 30 отримали поранення. Наразі невідомо, скільки з постраждалих отримали вогнепальні поранення. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі

Після інциденту шкільний кампус був закритий на карантин, а учнів евакуювали на футбольний стадіон. Підозрюваного, за даними джерел, взято під варту. Припускається, що він підліткового віку, однак поки невідомо, чи є він учнем цієї школи.

Усі школи округу були закриті на час події, а поліція була направлена до всіх старших шкіл округу для забезпечення безпеки, незважаючи на відсутність повідомлень про інші інциденти.

Деяких із важко поранених евакуювали на гелікоптерах, додаткові гелікоптери перебувають у режимі очікування.

Інформація є попередньою і може змінитися у міру отримання нових даних.

У Лівії сталася масова стрілянина, девʼятеро людей загинуло10.08.24, 01:32 • 81066 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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