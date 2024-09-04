Стрельба в школе США: 4 погибших, около 30 раненых

В среду на территории школы Apalachee High School в Виндере, штат Джорджия, произошла стрельба, в результате которой, по данным правоохранительных органов, погибли по меньшей мере четыре человека, а около 30 получили ранения. Пока неизвестно, сколько из пострадавших получили огнестрельные ранения. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

После инцидента школьный кампус был закрыт на карантин, а учеников эвакуировали на футбольный стадион. Подозреваемый, по данным источников, взят под стражу. Предполагается, что он подросткового возраста, однако пока неизвестно, является ли он учеником этой школы.

Все школы округа были закрыты на время происшествия, а полиция была направлена во все старшие школы округа для обеспечения безопасности, несмотря на отсутствие сообщений о других инцидентах.

Некоторых из тяжело раненых эвакуировали на вертолетах, дополнительные вертолеты находятся в режиме ожидания.

Информация является предварительной и может измениться по мере получения новых данных.

У Лівії сталася масова стрілянина, девʼятеро людей загинуло