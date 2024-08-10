В Ливии произошла массовая стрельба, девять человек погибли

В результате столкновения между двумя вооруженным группировками в столице Ливии Триполи, погибли по меньшей мере девять человек. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

По меньшей мере девять человек погибли и 16 получили ранения в пятницу, когда возникли столкновения между двумя вооруженными группировками в Тайоуре, восточном пригороде столицы Ливии Триполи, - говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельба в Тайоури продолжалась несколько часов, но впоследствии прекратилась после чего прибыли медики.

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