В Ливии произошла массовая стрельба, девять человек погибли
Киев • УНН
В пригороде Триполи произошла стычка между двумя вооруженными группировками. В результате многочасовой стрельбы погибли по меньшей мере 9 человек, 16 получили ранения.
В результате столкновения между двумя вооруженным группировками в столице Ливии Триполи, погибли по меньшей мере девять человек. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
По меньшей мере девять человек погибли и 16 получили ранения в пятницу, когда возникли столкновения между двумя вооруженными группировками в Тайоуре, восточном пригороде столицы Ливии Триполи,
Отмечается, что стрельба в Тайоури продолжалась несколько часов, но впоследствии прекратилась после чего прибыли медики.
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