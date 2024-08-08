В Ливии, на фоне внутреннего противостояния, прокуратура намерена арестовать неназванного министра нефти

Ливия обладает крупнейшими запасами нефти в Африке, однако в стране продолжаются беспорядки. По данным Bloomberg, генеральный прокурор Ливии приказал арестовать министра нефти страны, - однако неясно, кто в настоящее время занимает этот пост, передает УНН.

Детали

Главный прокурор Ливии приказал арестовать министра нефти страны: тот обвиняется в поведении, "несовместимом" с должностью.

Кто в настоящее время занимает этот пост, - на фоне политических потрясений, в точности неясно.

Тем временем, Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) объявила о приостановке добычи нефти на крупнейшем месторождении страны на юге Ливии.

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Компания сослалась на "форс-мажорные обстоятельства", которые означают, что она освобождается от ответственности в случае невыполнения контрактов на поставку, сообщает Международное французское радио.

Дополнение

Закрытие беспокоит европейские рынки, особенно ввиду кризиса на Ближнем Востоке.

Справочно

В 2023 году Ливия, крупнейший запас нефти в Африке, стала первой по добыче, опередив Нигерию. Страна очень привлекательна тем, что ее нефть находится очень близко к поверхности, а баррель ее добычи обходится всего в 1 доллар.

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