В Ливии, на фоне внутреннего противостояния, прокуратура намерена арестовать неназванного министра нефти
Киев • УНН
В Ливии генпрокурор распорядился арестовать неназванного министра нефти за поведение, несовместимое с должностью. На фоне этого NOC приостановила добычу на крупнейшем месторождении страны из-за форс-мажора.
Ливия обладает крупнейшими запасами нефти в Африке, однако в стране продолжаются беспорядки. По данным Bloomberg, генеральный прокурор Ливии приказал арестовать министра нефти страны, - однако неясно, кто в настоящее время занимает этот пост, передает УНН.
Детали
Главный прокурор Ливии приказал арестовать министра нефти страны: тот обвиняется в поведении, "несовместимом" с должностью.
Кто в настоящее время занимает этот пост, - на фоне политических потрясений, в точности неясно.
Тем временем, Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) объявила о приостановке добычи нефти на крупнейшем месторождении страны на юге Ливии.
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Компания сослалась на "форс-мажорные обстоятельства", которые означают, что она освобождается от ответственности в случае невыполнения контрактов на поставку, сообщает Международное французское радио.
Дополнение
Закрытие беспокоит европейские рынки, особенно ввиду кризиса на Ближнем Востоке.
Справочно
В 2023 году Ливия, крупнейший запас нефти в Африке, стала первой по добыче, опередив Нигерию. Страна очень привлекательна тем, что ее нефть находится очень близко к поверхности, а баррель ее добычи обходится всего в 1 доллар.
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