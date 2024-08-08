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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Цены на нефть продолжают расти из-за напряженности на Ближнем Востоке - Reuters

Цены на нефть продолжают расти из-за напряженности на Ближнем Востоке - Reuters

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 06:55  •  11888 просмотра

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Цены на нефть подскочили из-за беспокойства относительно рисков поставок на Ближнем Востоке и сокращения запасов в США. Brent выросла до $78,39, WTI - до $75,39 за баррель, восстановившись после минимумов 2024 года.

В четверг, 8-го августа, цены на нефть подскочили из-за беспокойства рынка относительно рисков поставок из-за обострения напряженности на Ближнем Востоке, также резкое сокращение запасов нефти в США способствовало восстановлению многомесячных минимумов. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 6 центов, или 0,1%, до 78,39 долларов за баррель, тогда как американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 16 центов, или 0,2%, до 75,39 долларов.

Обе марки восстановились после минимумов 2024 года, до которых они упали в начале этой недели из-за рецессии в США и падения мировых акций.

Из-за вероятности перебоев в поставках на Ближнем Востоке вызвала беспокойство рынков после убийства главарей ХАМАС и Хезболлы на прошлой неделе, что повысило риск ответных ударов Ираном по Израилю.

Рынок был на грани, поскольку он ждал ответа со стороны Ирана. Агрессивная реакция может привести к более широкому конфликту на Ближнем Востоке и поставить под угрозу поставки нефти. Ситуация усугубилась из-за проблем с добычей в Ливии

- говорится в сообщении ANZ Research.

В сообщении отмечается, что Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила о форс-мажоре на своем нефтяном месторождении Шарара со вторника, поэтому компания постепенно сокращала добычу месторождения из-за протестов.

Атаки на корабли в Красном море заставили танкеры идти более длинными маршрутами, что означает, что больше нефти остается на воде дольше.

В общем, запасы сырой нефти в США упали на 3,7 млн баррелей, что значительно превысило ожидания аналитиков по сокращению на 700 тыс. баррелей и отметило шестое недельное снижение до шестимесячного минимума.

"Это свидетельствует о том, что спрос на физические баррели остается высоким, несмотря на беспокойство относительно слабой экономической активности", - отмечают аналитики ANZ в записке.

Аналитики же Citi считают, что существует вероятность отскока цен на нефть Brent до минимума-середины 80 долларов.

"Риски роста на рынке сохраняются, начиная с все еще жесткого баланса в течение августа, повышенных геополитических рисков в Северной Африке и на Ближнем Востоке, вероятности сбоев, связанных с погодными условиями из-за сезона ураганов, и легкого управляемого позиционирования денег", - говорится в записке Citi.

Напомним

Смерть лидера ХАМАС в Иране усилила напряженность на Ближнем Востоке, из-за чего цена на нефть выросла на 2 доллара на прошлой неделе.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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