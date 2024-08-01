Цены на газ, нефть и электроэнергию снизились и стабилизировались до уровня, который был до войны в Украине. Об этом сказал исполнительный директор компании Shell Ваэль Саван, пишет УНН с ссылкой на FT.

Детали

О завершении энергетического кризиса в Европе Ваэль Саван заявил, ссылаясь на возвращение рыночных цен и волатильности к уровням, предшествовавшим полномасштабному вторжению россии в Украину в феврале 2022 года.

Мы увидели, что в этом квартале в энергетическом комплексе, возможно, больше, чем в любом из предыдущих за последнее время, мы возвращаемся к нормализованному уровню цен и маржи, который был до 2022 года - сказал Ваэль Саван в интервью Financial Times.

Он добавил, что цены на газ, нефть и электроэнергию снизились и стали более стабильными.

Саван также сообщил, что готовит компанию к ухабистой езде через энергетический переход.

Во втором квартале прибыль компании оказалась выше, чем ожидалось. Она составила 6,3 млрд долларов, по сравнению с 5,1 млрд долларов годом ранее. Однако компания объявила о сокращении расходов на 1,7 млрд долларов и уменьшении чистого долга более чем на 2 млрд долларов.

Добавим

Падение цен и нестабильность в Европе привели к тому, что бизнес Shell в сфере возобновляемых источников энергии и энергетических решений, который включает торговлю электроэнергией, понес убытки в размере 187 млн долларов, что на 215% меньше, чем в предыдущем квартале. Нефтедобывающая компания также сообщила, что сократила количество проектов в сфере возобновляемой энергетики, находящихся на стадии строительства, с 4,6 ГВт в первой половине прошлого года до 3,8 ГВт.

Саван сказал, что убытки не стали большой неожиданностью, поскольку большая часть прибыли подразделения была получена благодаря высоким ценам на электроэнергию.

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