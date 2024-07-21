Целью Украины является лишение Кремля ключевого источника доходов, используемых на военные нужды, через два года после полномасштабного вторжения в страну. Однако этот шаг вызывает опасения в Венгрии относительно возможного дефицита поставок. Будапешт получает 70% своего импорта нефти из России, половину из которой поставляет «Лукойл».

Илона Гизиньская, эксперт из Венгрии из Centre for Eastern Studies, выразила беспокойство, предупреждая о возможности высоких цен на энергоносители и дефицит электроэнергии в течение «несколько недель», если не будет найдено альтернативных решений.

Аналитики из Центра исследований энергетики и чистого воздуха отметили, что только в апреле этого года Венгрия потратила почти четверть миллиарда евро на российскую нефть и газ.

В пятницу главный дипломат Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинские меры могут поставить под угрозу долгосрочную энергетическую безопасность страны, критикуя Киев за их введение. Он отметил, что Венгрия начала переговоры с Москвой по поиску альтернативных источников поставок российской нефти.

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