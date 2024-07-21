Украина частично запретила транзит российской нефти, что угрожает энергетической безопасности Венгрии. Будапешт ищет альтернативные источники поставок, опасаясь дефицита топлива и отключений электроэнергии.
Целью Украины является лишение Кремля ключевого источника доходов, используемых на военные нужды, через два года после полномасштабного вторжения в страну. Однако этот шаг вызывает опасения в Венгрии относительно возможного дефицита поставок. Будапешт получает 70% своего импорта нефти из России, половину из которой поставляет «Лукойл».
Илона Гизиньская, эксперт из Венгрии из Centre for Eastern Studies, выразила беспокойство, предупреждая о возможности высоких цен на энергоносители и дефицит электроэнергии в течение «несколько недель», если не будет найдено альтернативных решений.
Аналитики из Центра исследований энергетики и чистого воздуха отметили, что только в апреле этого года Венгрия потратила почти четверть миллиарда евро на российскую нефть и газ.
В пятницу главный дипломат Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинские меры могут поставить под угрозу долгосрочную энергетическую безопасность страны, критикуя Киев за их введение. Он отметил, что Венгрия начала переговоры с Москвой по поиску альтернативных источников поставок российской нефти.
Орбан пообіцяв продовжити "мирну місію" попри критику ЄС19 июля 2024, 12:02 • 31680 просмотров