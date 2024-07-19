Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжит свою самопровозглашенную "мирную миссию", несмотря на критику со стороны Европейского Союза за то, что он превысил роль председательства, которое сейчас занимает его страна в блоке, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

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"ЕС должен присоединиться к Китаю, а если предположить, что Дональд Трамп вернется к власти, и Соединенным Штатам для давления на россию и Украину, чтобы они начали мирные переговоры", сказал Орбан в интервью государственному радио в пятницу, как цитирует его издание.

С тех пор, как 1 июля Венгрия взяла на себя преимущественно административную роль председательствующей в ЕС, Орбан, как указывает издание, использовал это, чтобы поднять собственный авторитет в международной дипломатии, встречаясь с лидерами, в частности с Президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом россии владимиром путиным, главой Китая Си Цзиньпином и Трампом.

Орбан сказал, что продолжит сообщать о своих встречах только после того, как они состоятся, как это было с его несогласованными поездками в россию и Китай. Недавно переизбранный президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг назвала усилия Орбана "миссией умиротворения". Венгерский лидер в пятницу назвал фон дер Ляйен "наивной".

Европейская комиссия заявила в понедельник, что уменьшит свое участие в неформальных встречах, запланированных Венгрией во время ее председательства в ЕС, после визитов Орбана в москву и Пекин. Еврокомиссия также пропустит традиционный визит членов евроинституции в председательствующую страну, пишет издание.

После визитов в Россию и Китай Орбан предоставил ЕС собственный "мирный план" по войне в Украине