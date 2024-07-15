После визитов в Россию и Китай Орбан предоставил ЕС собственный "мирный план" по войне в Украине
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан представил лидерам ЕС "план Орбана" для мирных переговоров после посещения Украины, России и Китая с "миротворческой миссией".
После своих визитов в Украину, Россию и Китай премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предоставил лидеру ЕС отчет о по своей "миротворческой миссии" вместе с "мирными" предложениями Будапешта. Об этом в интервью изданию Magyar Nemzet заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.
Детали
По его словам, сейчас у каждого лидера ЕС на столе лежит "план Орбана".
Балаж Орбан рассказал, что после поездок в Россию и Украину венгерский премьер понял, что Киев и москва "очень решительно настроены воевать".
"И без вмешательства внешних посредников мы, к сожалению, увидим очень жестокие разрушения в ближайшие месяцы
Он отметил, что в связи с этим Венгрия начала переговоры с потенциальными посредниками: Китаем, Турцией и Дональдом Трампом.
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Но европейцы и нынешняя администрация США выступают за продолжение войны. Премьер-министр написал лидерам ЕС о переговорах, результате первой фазы миротворческой миссии и венгерских предложениях. Если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании войны и прекращении кровопролития, она должна сейчас разработать и осуществить изменение направления
По его словам, нельзя недооценивать роль Венгрии как посредника, поскольку, по его мнению, страна может играть "серьезную роль в посредничестве".
Венгрия является способным посредником, как показали последние две недели, и наша задача сейчас - совместить этот новый подход и попытаться убедить страны-члены Европейского Союза в плане Виктора Орбана
Напомним
Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники заявило, что визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин для встреч с Путиным и Си Цзиньпином разозлили западных союзников.
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