После своих визитов в Украину, Россию и Китай премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предоставил лидеру ЕС отчет о по своей "миротворческой миссии" вместе с "мирными" предложениями Будапешта. Об этом в интервью изданию Magyar Nemzet заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

Детали

По его словам, сейчас у каждого лидера ЕС на столе лежит "план Орбана".

Балаж Орбан рассказал, что после поездок в Россию и Украину венгерский премьер понял, что Киев и москва "очень решительно настроены воевать".

"И без вмешательства внешних посредников мы, к сожалению, увидим очень жестокие разрушения в ближайшие месяцы - объяснил политический директор премьер-министра Венгрии.

Он отметил, что в связи с этим Венгрия начала переговоры с потенциальными посредниками: Китаем, Турцией и Дональдом Трампом.

После визитов Орбана Будапешт получил "желтую карточку" на встрече ЕС - Politico

Но европейцы и нынешняя администрация США выступают за продолжение войны. Премьер-министр написал лидерам ЕС о переговорах, результате первой фазы миротворческой миссии и венгерских предложениях. Если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании войны и прекращении кровопролития, она должна сейчас разработать и осуществить изменение направления - убежден Балаж Орбан.

По его словам, нельзя недооценивать роль Венгрии как посредника, поскольку, по его мнению, страна может играть "серьезную роль в посредничестве".

Венгрия является способным посредником, как показали последние две недели, и наша задача сейчас - совместить этот новый подход и попытаться убедить страны-члены Европейского Союза в плане Виктора Орбана - заявил политический директор Виктора Орбана.

Напомним

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники заявило, что визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин для встреч с Путиным и Си Цзиньпином разозлили западных союзников.

Венгрию могут отстранить от председательства в ЕС после визитов Орбана в РФ и Китай - Politico