После визитов премьер-министра председательствующей в ЕС Венгрии Виктора Орбана с "миротворческими миссиями" в том числе в москву и Пекин, Будапешт получил "беспрецедентную" словесную критику от представителей других стран блока на встрече в среду, что некоторые описали как "желтую карточку", со ссылкой на источники сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"На заседании в среду представитель Венгрии в ЕС Балинт Одор получил "беспрецедентную" словесную критику от своих брюссельских коллег из-за того, как Будапешт начал свою очередь во главе Совета ЕС. Встреча длилась более двух часов, единственная страна, которая не взяла слово, была Словакия", - пишет издание.

"Это беспрецедентно, чтобы председательствующий получил такой выговор со стороны всех остальных", - сказал один высокопоставленный дипломат ЕС.

После того, как на прошлой неделе Будапешт принял председательство в ЕС, венгерский лидер Виктор Орбан совершил самопровозглашенные "миротворческие миссии" в Киев, москву, Пекин и Вашингтон, пишет издание.

Венгрия утверждает, что не знает, в чем дело.

На переполненной пресс-конференции в Брюсселе в среду министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что дискуссии "не проводились от имени ЕС, они не проводились на основе мандата европейских институтов, они не проводились от имени Европейского Союза или любого из его учреждений".

"Премьер-министр осознает обязанности, которые предусматривает председательство в Совете ЕС, и в [духе] этой ответственности он провел брифинг президента Европейского совета и глав государств и правительств относительно этих визитов", - указал он.

Но послы ЕС в среду отвергли эти заявления, поддержав многих своих лидеров, которые уже публично осудили эти поездки.

Посланцы обратили внимание на "время и последовательность встреч, [использование] хэштегов президентства и реакцию [президента россии владимира] путина", сказал дипломат ЕС.

"Линии были четко и намеренно размыты. И Орбан пошел вразрез с буквой и духом выводов Евросовета, тем самым нанеся ущерб единству ЕС", - добавил дипломат, имея в виду саммиты лидеров ЕС.

Другой дипломат ЕС удивился, что "председательству Венгрии понадобилось девять дней, чтобы потерять любую крошку доверия", добавив, что "действия Орбана не служат ни ЕС, ни миру. Они играют на руку путину и его военному проекту. Венгерский лозунг "снова сделать Европу великой" на этом этапе больше касается того, чтобы снова сделать поссию великой".

Что можно сделать?

"Однако европейские столицы пытаются выйти за рамки публичного осуждения нечестного председательства Венгрии", - пишет издание.

"На самом деле, варианты ограничены", - сказал чиновник ЕС. Изменение порядка председательства или сокращение шестимесячного срока пребывания Венгрии во главе с ЕС, возможно, были вариантами в один момент, но сейчас это юридически трудно, поскольку председательство уже идет, сказал чиновник.

Бывший министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что Суд ЕС "вынесет решение против" таких шагов, тогда как "другие страны побоятся создать прецедент".

На встрече в среду ни один посол не поднимал вопрос о возможности отмены председательства, заявили несколько дипломатов ЕС.

"Но это значит, что гнева мало", - пишет издание.

Эстонский евродепутат Рихо Террас собирает поддержку в Европарламенте, чтобы призвать высшее руководство блока активировать статью 7 Договора о ЕС против Венгрии. Это самая серьезная политическая санкция, которая может быть применена к стране-члену, и предусматривает приостановление ее права голоса в отношении решений ЕС. Но это также ядерный вариант, от которого европейские столицы до сих пор уклонялись, указывает издание.

"Он умный, - сказал чиновник ЕС, имея в виду Орбана. - Он точно знает, как далеко он может зайти, не рискуя немедленным возмездием".

При этом несколько послов ЕС угрожали "практическими последствиями", если Орбан будет продолжать идти своим нынешним путем, заявили двое других дипломатов ЕС.

"Самым немедленным вариантом был бы бойкот неформальных встреч министров, организованных Будапештом. На первое заседание "венгерского совета" во вторник только восемь стран (включая Венгрию) направили министра. Несколько послов ЕС в среду предложили бойкотировать неформальную встречу министров иностранных дел в Будапеште в конце августа.

Венгерский министр Бока преуменьшил эту возможность во время своей пресс-конференции, заявив, что Венгрия не получила никаких указаний на то, что другие страны-члены не будут присылать министров на встречи.

Но это не означает, что возмездие в будущем исключено, предупредили дипломаты ЕС. Один описал встречу в среду как "желтую карточку".

Учитывая то, насколько быстро обострилась ситуация с Будапештом только за первые две недели его председательства, никто не исключает даже более жесткого отпора со стороны Брюсселя, если Орбан пересечет больше "красных линий", как, например, в своих отношениях с бывшим президентом США Дональдом Трампом, пишет издание.

"В Брюсселе еще могут рассмотреть возможность показать Будапешту "красную карточку". Пока что игра продолжается", - отмечает издание.

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