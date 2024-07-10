Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС после поездок в Украину, рф и Китай, заявил, что российский диктатор владимир путин и лидер Китая Си Цзиньпь предполагают, что мирные переговоры между россией и Украиной состоятся до конца года.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на El Pais.

В двух конфиденциальных докладах, отправленных президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам государств-членов, национал-популист Орбан подводит итоги переговоров и утверждает, что Европа должна "запустить" мирную инициативу, не дожидаясь Соединенных Штатов - говориться в сообщении.

Орбан утверждает, что якобы следующие два месяца на фронте в Украине будут "более драматичными, чем когда-либо".

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Исходя из моих разговоров, я считаю, что теперь есть больше шансов, что все возможные предложения о прекращении огня и "дорожной карте" мирных переговоров будут положительно восприняты - говорится в отчете о его поездке в москву.

Орбан заявил, что политическое лидерство со стороны США ограничено из-за продолжающейся избирательной кампании.

"Поэтому мы не можем ожидать, что он выступит с каким-либо подобным предложением в ближайшие месяцы. Мы должны учитывать, что выступление с европейской инициативой отвечает духу европейской стратегической автономии", - говорит Орбан в документе.

Кроме того, Пекин сказал Орбану, что считает себя "честным посредником".

Президент Си рассматривает политику Китая как политику мира, тогда как политика США и Европы — это политика войны, в которой Европа автоматически следует американской линии - заявил Орбан в докладе по итогам визита в Пекин.

Что касается формулы мира, Орбан говорит, что путин считает "релевантным" предложение, которое было вынесено на стол весной 2022 года — единственный раз, когда Киев и москва участвовали в прямых переговорах — при посредничестве Турции.

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Согласно плану Крым должен остаться под российской оккупацией, но без признания Украины, Киев отказаться от вступления в НАТО, был установлен предел размера и мощности для украинских сил, а также было заявлено, что несколько западных стран предоставят "гарантии безопасности" и помощь Украине, уже нейтральной стране, в случае нападения.

Теперь Орбан уверяет, что путин и Си предполагают, что новые мирные переговоры между россией и Украиной состоятся до конца года.

Дополнение

Орбан после визита в Киев совершил поездку в москву, где встретился с российским диктатором путиным. В Белом доме отреагировали на поездку Орбана и отметили, что "это не будет способствовать делу мира".