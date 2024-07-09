Орбан прислал ЕС письмо с переводом российской пропаганды о "мире для Украины"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, после визита в Россию, направил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС письмо с "резюме" его переговоров с Путиным. В письме, датированном 5 июля, Орбан фактически пересказал тезисы российской пропаганды о "мире для Украины". Это письмо попало в распоряжение "Европейской правды", передает УНН.

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Орбан уверяет, что во время визита в Москву он "не выдвигал никаких предложений и не высказывал никакого мнения от имени Европейского совета или Европейского Союза", отмечая, что противоположные утверждения "являются безосновательными".

Описывая разговор с Путиным, Орбан заявил, что отношение российского лидера к ситуации на линии фронта "существенно отличается от толкования президента Зеленского".

"Путин никоим образом не упомянул о российских потерях. Что касается украинских потерь, то российская сторона оценивает ежемесячные потери украинских сил в 40-50 тысяч солдат, которые еще больше усилились в последние недели. Поэтому (Путин) был удивлен тем, что президент Украины отверг предложение о временном прекращении огня", - пишет Орбан в письме.

Орбан, вероятно, отправился с визитом в КНР - СМИ