Орбан, вероятно, отправился с визитом в КНР - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

7 июля 2024, 16:58  •  4774 просмотра

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Самолет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пролетел над Россией в направлении Китая, что свидетельствует о том, что он направляется в Китай после недавних визитов в Киев, Москву и Азербайджан.

Сейчас самолет, который венгерский премьер Виктор Орбан обычно использует для зарубежных визитов, находится над территорией РФ и направляется в Китай. Об этом пишет венгерское издание [444.hu., передает УНН.  

Детали

Журналисты отследили по радарам, что правительственный самолет Dassault Falcon 7X движется над территорией рф и есть высокая вероятность, что на его борту Виктор Орбан, который направляется в Китай.

По нашей информации, после поездок в Киев, Москву и Азербайджан Виктор Орбан направляется в Китай  

- пишет издание.

Ожидается, что борт приземлится утром по местному времени. 

Отмечается, что в правительстве Венгрии ничего не сообщали о визите, а представитель правительства Берталан Гаваси и другие еще не ответили на запрос о комментарии. 

Напомним,

5 июля президент РФ Владимир Путин принял в пятницу в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для переговоров, в том числе об Украине.

На пресс-конференции с Путиным Орбан сообщил, что во время своих поездок в Москву и Киев понял, что позиции обеих сторон относительно развязанной РФ захватнической войны "очень далеки".

В Белом доме прокомментировали визит Орбана в Москву7 июля 2024, 02:48 • 105602 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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