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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Белом доме прокомментировали визит Орбана в Москву

В Белом доме прокомментировали визит Орбана в Москву

Киев  •  УНН

7 июля 2024, 02:48  •  248 просмотра

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Белый дом обеспокоен визитом премьер-министра Венгрии Орбана в Москву для встречи с Путиным, поскольку это не будет способствовать продвижению мира и не поддержит суверенитет и территориальную целостность Украины.

В Белом доме обеспокоены визитом премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву во время которого он встретился с кремлевским диктатором России Владимиром Путиным. Об этом на брифинге заявил неназванный представитель администрации президента США, передает УНН. 

Детали

Мы обеспокоены тем, что премьер-министр Орбан решил совершить эту поездку в Москву, которая не будет способствовать ни продвижению дела мира, ни поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, - сказал он.

Как отметил чиновник, "Россия может закончить эту войну уже сегодня, прекратив свою агрессию против Украины".

Контекст

5 июля президент РФ Владимир Путин принял в пятницу в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для переговоров, в том числе об Украине.

На пресс-конференции с Путиным Орбан сообщил, что во время своих поездок в Москву и Киев понял, что позиции обеих сторон относительно развязанной РФ захватнической войны "очень далеки".

Politico: ультраправые голландские и испанские партии присоединятся к Патриотам Европы Орбана7 июля 2024, 01:15 • 5859 просмотров

Лилия Подоляк

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