В Белом доме прокомментировали визит Орбана в Москву

В Белом доме обеспокоены визитом премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву во время которого он встретился с кремлевским диктатором России Владимиром Путиным. Об этом на брифинге заявил неназванный представитель администрации президента США, передает УНН.

Детали

Мы обеспокоены тем, что премьер-министр Орбан решил совершить эту поездку в Москву, которая не будет способствовать ни продвижению дела мира, ни поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, - сказал он.

Как отметил чиновник, "Россия может закончить эту войну уже сегодня, прекратив свою агрессию против Украины".

Контекст

5 июля президент РФ Владимир Путин принял в пятницу в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для переговоров, в том числе об Украине.

На пресс-конференции с Путиным Орбан сообщил, что во время своих поездок в Москву и Киев понял, что позиции обеих сторон относительно развязанной РФ захватнической войны "очень далеки".

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