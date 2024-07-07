В Белом доме прокомментировали визит Орбана в Москву
Киев • УНН
Белый дом обеспокоен визитом премьер-министра Венгрии Орбана в Москву для встречи с Путиным, поскольку это не будет способствовать продвижению мира и не поддержит суверенитет и территориальную целостность Украины.
В Белом доме обеспокоены визитом премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву во время которого он встретился с кремлевским диктатором России Владимиром Путиным. Об этом на брифинге заявил неназванный представитель администрации президента США, передает УНН.
Детали
Мы обеспокоены тем, что премьер-министр Орбан решил совершить эту поездку в Москву, которая не будет способствовать ни продвижению дела мира, ни поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, - сказал он.
Как отметил чиновник, "Россия может закончить эту войну уже сегодня, прекратив свою агрессию против Украины".
Контекст
5 июля президент РФ Владимир Путин принял в пятницу в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для переговоров, в том числе об Украине.
На пресс-конференции с Путиным Орбан сообщил, что во время своих поездок в Москву и Киев понял, что позиции обеих сторон относительно развязанной РФ захватнической войны "очень далеки".
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