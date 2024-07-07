Лидеры голландских и испанских ультраправых партий планируют присоединиться к новому правому альянсу, который формирует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Эти шаги позволят Орбану набрать достаточное количество членов, чтобы сформировать официальную новую ультраправую группу в Европейском парламенте - и потенциально подорвут власть премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая потеряла членов своей собственной группы в пользу "Патриотов за Европу" Орбана, отмечает Politico, передает УНН.

Детали

5 июля нидерландец Герт Вилдерс заявил, что хочет, чтобы его Партия за свободу присоединилась к группе "Патриоты за Европу" Орбана.

Лидер испанской партии "Голос" Сантьяго Абаскаль заявил, что его партия также присоединится к альянсу Орбана, выйдя из "Европейских консерваторов и реформистов" Мелони. Затем Абаскаль направил Мелони в социальных сетях сообщение с извинениями.

Согласно регламенту Европарламента, для создания официального объединения нужно 23 депутата Европарламента из семи стран. Орбан выполнил первое требование, имея 37 депутатов Европарламента. А с националистическими, антииммиграционными партиями из Венгрии, Австрии, Португалии и Чехии, к которым теперь присоединились группы из Испании и Нидерландов, ему нужна лишь еще одна национальная партия, чтобы сформировать собственную группу в Европарламенте.

Пока Орбан получил отказ от польской партии "Право и справедливость". А 5 июля газета FT сообщила, что французское "Национальное объединение", партия Марин Ле Пен, также ведет переговоры о присоединении к альянсу Орбана.

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