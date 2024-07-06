В Белом доме отреагировали на поездку венгерского премьера Виктора Орбана в москву и отметили, что "это не будет способствовать делу мира". Об этом шла речь во время пресс-конференции по саммиту НАТО, передает УНН.

"... мы обеспокоены тем, что премьер-министр Орбан решил совершить эту поездку в москву, которая не будет способствовать делу мира и не будет способствовать суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины. ... в конце концов, мы считаем, что россия могла бы сегодня завершить эту войну, прекратив агрессию против Украины", - сообщил высший представитель Администрации Байдена.

Позиции Украины и россии очень далеки друг от друга - Орбан

Напомним

Орбан после визита в Киев совершил поездку вмоскву, где встретился с российским диктаторомвладимиром путиным.

Европейские лидеры выпустили ряд заявлений по поводу поступка венгерского премьера.