Киев • УНН
Поездка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в москву на фоне вторжения россии в Украину вызвала критику со стороны Белого дома, который заявил, что она "не будет способствовать делу мира" и суверенитету Украины.
В Белом доме отреагировали на поездку венгерского премьера Виктора Орбана в москву и отметили, что "это не будет способствовать делу мира". Об этом шла речь во время пресс-конференции по саммиту НАТО, передает УНН.
"... мы обеспокоены тем, что премьер-министр Орбан решил совершить эту поездку в москву, которая не будет способствовать делу мира и не будет способствовать суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины. ... в конце концов, мы считаем, что россия могла бы сегодня завершить эту войну, прекратив агрессию против Украины", - сообщил высший представитель Администрации Байдена.
Позиции Украины и россии очень далеки друг от друга - Орбан5 июля 2024, 15:12 • 20621 просмотр
Напомним
Орбан после визита в Киев совершил поездку вмоскву, где встретился с российским диктаторомвладимиром путиным.
Европейские лидеры выпустили ряд заявлений по поводу поступка венгерского премьера.