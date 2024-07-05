Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего визита в москву заявил, что после посещения Киева понял, что позиции Украины и россии далеки друг от друга, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

На неделе я был в Киеве, именно поэтому сейчас, я нахожусь в москве. По опыту, я понял, что позиции очень далеки друг от друга. Нужно сделать очень много шагов, для того, чтобы приблизить завершение войны. В конце концов, самый важный шаг мы сделали - наладили контакты и я буду и дальше работать в этом направлении