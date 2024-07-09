Венгрию могут отстранить от председательства в ЕС после визитов Орбана в РФ и Китай - Politico

В Европейском Союзе недовольны "мирной миссией" Орбана, которую тот начал как только Венгрия возглавила Совет ЕС. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники, передает УНН.

Детали

Один из собеседников издания заявил, что дипломатическая миссия Орбана "убила" председательство Венгрии в ЕС. По его словам, после встречи венгерского премьера с лидером России Владимиром Путиным председательство Венгрии "заканчивается, не успев начаться".

Politico пишет, что послы ЕС обсудят вопрос венгерского председательства и недавние поездки Орбана на своей встрече в среду, 10 июля. Другой дипломат заявил, что сейчас обсуждают предстоящую встречу послов ЕС, добавив, что "существует очень четкое политическое неодобрение" действий Венгрии.

Напряженность во время председательства Венгрии будет расти и в дальнейшем, пишет издание, поскольку Будапешт блокирует финансирование оружия от ЕС, которое должна получить Украина.

Если они (лидеры ЕС) продемонстрируют решимость дать надлежащий ответ на дипломатию Орбана, (...) они смогут избавиться от президентства Венгрии в течение нескольких недель - уверен старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла Даниэль Хегедуш.

Отмечается, что для изменения графика ротационного председательства и перенести дату начала будущего председательства Польши на несколько месяцев раньше, понадобится квалифицированное большинство в четыре пятых голосов Европейского Совета.

Впрочем, в Politico уверены, что Брюссель, скорее всего, не имеет целью немедленно лишить Венгрию председательства, хотя механизмы для этого существуют.

В Белом доме прокомментировали визит Орбана в Москву

Контекст

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля приезжал в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Через несколько дней после этого, венгерский премьер совершил неанонсированный визит в Москву, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

В завершение Виктор Орбан отправился в Китай. Глава Китая Си Цзиньпин на встрече с Орбаном также говорил о "скором прекращении огня и политическом урегулировании" российско-украинской войны.

Напомним,

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники заявило, что визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин для встреч с Путиным и Си Цзиньпином разозлили западных союзников.